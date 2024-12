Αποφεύχθηκε αεροπορική τραγωδία στον Καναδά – Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες

Στιγμές αγωνίας πέρασαν οι επιβάτες και το πλήρωμα μιας πτήσης της Air Canada, όταν κατά τη διάρκεια της προσγείωσής στο αεροδρόμιο του Χάλιφαξ έσπασε ο ένας τροχός, με αποτέλεσμα η πτέρυγα να συρθεί στον διάδρομο και να προκληθεί φωτιά.

Η παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες μετά από πρόσκρουση ενός Boeing 737 στη Νότια Κορέα μετά από πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και τον θάνατο σχεδόν όλων των επιβαινόντων. Το αεροδρόμιο έκλεισε, ενώ στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο από τις δραματικές πρώτες στιγμές, όταν οι φλόγες τυλίγουν το αεροπλάνο των καναδικών αερογραμμών.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στην PAL Airlines και εκτελούσε την πτήση AC2259 της Air Canada μεταξύ St. John’s και Halifax. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Air Canada Express, operated by PAL Airlines, Bombardier DHC-8-402Q substantially damaged in a landing accident at Halifax Stanfield International Airport.

Air Canada spokesperson Peter Fitzpatrick says the plane experienced a “suspected landing gear issue” after arrival… pic.twitter.com/EvC5FAHZIi

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 29, 2024