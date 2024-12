Εκτός λειτουργίας το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα – Οι Ισραηλινοί συνέλαβαν τον διευθυντή και δεκάδες μέλη του ιατρικού προσωπικού

0

Στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν παραμένουν 60 υγειονομικοί και 25 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς που διοικεί τη Γάζα και η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας δήλωσαν σήμερα πως το Ισραήλ συνέλαβε τον διευθυντή ενός σημαντικού νοσοκομείου στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου.

"Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής οδήγησαν δεκάδες μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, μεταξύ των οποίων ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, σε ένα κέντρο κράτησης για να τους ανακρίνουν", ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

"Με τη σύλληψη του διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, δεκάδων μελών του ιατρικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και του διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας στον βορρά, η κατοχική δύναμη κατέστρεψε πλήρως την ιατρική, ανθρωπιστική και δομή βοήθειας στη βόρεια Γάζα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έκανε προσώρας κάποιο σχόλιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως το Καμάλ Αντουάν, που μέχρι τότε ήταν το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο που λειτουργούσε στη βόρεια Γάζα, τέθηκε "εκτός λειτουργίας" έπειτα από ισραηλινή επιδρομή εναντίον μαχητών της Χαμάς κοντά στις εγκαταστάσεις του.

«Η επιδρομή (χθες) το πρωί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν έθεσε εκτός υπηρεσίας το τελευταίο μεγάλο κέντρο υγείας στη βόρεια Γάζα», που βρίσκεται στη Μπέιτ Λάχια, τόνισε ο ΠΟΥ μέσω X.

«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά και καταστροφή αρκετών πτερύγων-κλειδιών κατά τη διάρκεια της εφόδου», αναφέρει ο Οργανισμός.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται 60 υγειονομικοί και 25 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής.

Αλλοι ασθενείς σε μέτρια ως σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν αναγκαστικά στο ινδονησιακό νοσομείο, που και αυτό ωστόσο «δεν λειτουργεί».

“It’s the end of humanity.” Israeli forces unplugged oxygen supplies, stripped patients and forced them into the cold, and then burned Kamal Adwan Hospital, one of the last functioning hospitals in northern Gaza. pic.twitter.com/X93dC1tPk4 — AJ+ (@ajplus) December 27, 2024

«Η συστηματική διάλυση του συστήματος υγείας στη Γάζα είναι μια θανατική ποινή για δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη. Αυτή η φρίκη πρέπει να τελειώσει και η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να προστατευθεί. Κατάπαυση του πυρός!» αναφέρει ο ΟΗΕ στην ανακοίνωσή του.

This morning’s raid on Kamal Adwan Hospital has put this last major health facility in North #Gaza out of service. Initial reports indicate that some key departments were severely burnt and destroyed during the raid. 60 health workers and 25 patients in critical condition,… pic.twitter.com/bD5eJgnVkR — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2024

Η επιχείρηση στο Καμάλ Αντουάν έγινε την επομένη της ανακοίνωσης από τον διευθυντή του ιδρύματος, τον Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, πως πέντε μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Jordanian Foreign Ministry condemns Israeli army's burning of Kamal Adwan Hospital in Gaza, forcibly removing patients and staff, causing several deaths, describing the act as ‘a heinous war crime’ and a violation of international and humanitarian law https://t.co/JbluJt1ArJ pic.twitter.com/pzpU12IHw3 — Anadolu English (@anadoluagency) December 27, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε εξαπολύσει επιχείρηση εναντίον μαχητών της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο αυτό που έχει κρίσιμο ρόλο σε μια Λωρίδα της Γάζας όπου οι υπηρεσίες υγείας έχουν διαλυθεί έπειτα από 14 και πλέον μήνες πολέμου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες χαρακτήρισε το νοσοκομείο "προπύργιο τρομοκρατικών οργανώσεων (...) που χρησιμοποιείται ως κρυψώνα από τους τρομοκράτες", κάτι που απορρίπτει "κατηγορηματικά" η Χαμάς.