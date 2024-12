Ρωσική επίθεση με πάνω από 70 πυραύλους και 100 drones ανήμερα των Χριστουγέννων στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο – Ένας νεκρός, έξι τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί πάνω από 70 πυραύλους και 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην Ουκρανία με στόχο το ενεργειακό της σύστημα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδικάζοντας μια "απάνθρωπη" επίθεση την ημέρα των Χριστουγέννων από την πλευρά του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Σήμερα ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από 100 επιθετικά drones", τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

"Πάνω από 50 πύραυλοι" και ένα μέρος από τα drones καταρρίφθηκαν, αλλά ορισμένα πλήγματα προκάλεσαν "διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές", πρόσθεσε.

"Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία" σημείωσε ο Ζελένσκι.

Αυτός "ο χριστουγεννιάτικος τρόμος ήταν η απάντηση του Πούτιν σε αυτούς που μίλησαν για μια απατηλή 'χριστουγεννιάτικη κατάπαυση του πυρός'" ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, δήλωσε παράλληλα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Από την επίθεση τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας από τους πυραύλους που εξαπολύθηκαν κατά την σημερινή επίθεση της Ρωσίας διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, δήλωσε επίσης ο Σίμπιχα. Αυτό "υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία", σημείωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Today, from 6:00 a.m. to 6:29 a.m., the russian federation launched 12 missile strikes with ballistic missiles on the Saltivs'kyi, Kyivs'kyi, and Nemyshlians'kyi districts of Kharkiv🇺🇦. Six people were injured. #Ukraine️ #Kharkiv #NATO #USA #Russia #WarinUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/A2P3W2XOxe

Το Βουκουρέστι ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι δεν εντόπισε παραβίαση του εναέριου χώρου του από ρωσικό πύραυλο.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 που άρχισε η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η Ρωσία βομβαρδίζει συνεχώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος της γειτονικής της χώρας, βυθίζοντας στο σκοτάδι και στο κρύο εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια ανθρώπους, συχνά υπό πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο όμιλος DTEK, ο βασικός ιδιωτικός πάροχος ρεύματος της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχος της νέας αυτής επίθεσης ήταν θερμοηλεκτρικοί του σταθμοί, επισημαίνοντας ότι προκλήθηκαν "σοβαρές ζημιές" σε εξοπλισμό τους.

"Πρόκειται ήδη για την δέκατη τρίτη μαζική επίθεση κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος αυτή τη χρονιά" σημείωσε ο DTEK σε ανακοίνωσή του.

"Το να στερούμε το φως και τη θέρμανση από εκατομμύρια ειρηνικούς ανθρώπους που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα είναι μια άθλια και κακόβουλη πράξη στην οποία οφείλουμε να απαντήσουμε", δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο διευθύνων σύμβουλος του DTEK Μαξίμ Τιμτσένκο, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να προσφέρουν επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

Αεροπορικός συναγερμός είχε σημάνει σε όλη τη χώρα σήμερα τα ξημερώματα, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε την εκτόξευση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ.

Οι αρχές του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό της τμήμα και κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, γνωστοποίησαν "τουλάχιστον 7 πλήγματα" σε αυτήν την περιοχή.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Σινεγκούμποφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Επίθεση δέχθηκε και η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στο κεντροανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Εκρήξεις έγιναν ιδίως αισθητές στην πρωτεύουσά της, την Ντνίπρο, και στο Κρίβιι Ριχ, την γενέτειρα του προέδρου Ζελένσκι.

On Christmas Day, Russia and Ukraine exchanged strikes, with four fatalities in the Kursk region.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that the country was attacked by 70 missiles and over 100 drones. Meanwhile, the Russian Ministry of Defense reported shooting down 59… pic.twitter.com/uoyV8rVMaJ

— Sota News (@sotanews) December 25, 2024