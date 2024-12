Μακελειό στο Μαδεμβούργο: 11 νεκροί και πάνω από 60 τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος

Σε μακελειό εξελίσσεται το συμβάν με το αυτοκίνητο στο Μαδεμβούργο, ο οποίο στις 7:04 το απόγευμα τοπική ώρα έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης με τα γερμανικά μέσα να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έντεκα νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γερμανικής Αστυνομίας, ο Σαουδάραβας δράστης οδήγησε για τουλάχιστον 400 μέτρα μέσα στο πλήθος, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν ήταν ένας μόνος του.

Shocking footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany

Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά ενώ η περιοχή έχει εκκενωθεί με τις αρχές να διενεργούν έρευνες για εκρηκτικά, μετέδωσε το ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα σκούρο αυτοκίνητο μάρκας BMW, έπεσε απευθείας στο πλήθος με τον κόσμο να προσπαθεί να διαφύγει πανικόβλητος.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν κλειστή το βράδυ.

Όπως αναφέρει η «Mitteldeutsche Zeitung», η πόλη Χάλε που βρίσκεται 80 χλμ. από την πόλη που σημειώθηκε η επίθεση αύξησε τα μέτρα ασφαλείας στη δική της χριστουγεννιάτικη αγορά αμέσως, ενώ δόθηκε εντολή τα νοσοκομεία της πόλης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν τους τραυματίες, όπως ενημέρωσε ο Tobias Teschner, επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας της Χάλε.

Στην κατάσταση που επικρατεί στο σημείο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπο της πόλης Μάικλ Ρέιφ, ο οποίος έκανε λόγο για «τρομερές εικόνες» σημειώνοντας ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δοθούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων».

Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες και ιατρικό προσωπικό όπου φροντίζουν τους τραυματίες που βρίσκονται στο έδαφος μπροστά από τους πάγκους της αγοράς. Μάλιστα, για τη φροντίδα των τραυματιών έχουν στηθεί σκηνές».

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ, πηγαίνει στο σημείο της επίθεσης, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τον αποτροπιασμό του, ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός, ειδικά τώρα τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα».

‼️‼️‼️📣 #BREAKING

A car crashed into a Christmas market in Magdeburg, Germany; reports of 11 people killed and 60 injured…‼️

🧐‼️ And a moment ago…German Foreign Minister Baerbock:

"Kurdish groups must be disarmed and integrated into the national army in Syria, Turkish… pic.twitter.com/qcirWV26nN

— THE MIRROR OF TRUTH (@yes_true8) December 20, 2024