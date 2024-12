Ο αστέρας της ραπ Gaboro σκοτώθηκε σε πάρκινγκ νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε αφότου τον πυροβόλησαν σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νόρσεπινγκ, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης, με τα σουηδικά ΜΜΕ να αναγνωρίζουν το θύμα ως τον ράπερ Gaboro, που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο ένοπλος, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει περίστροφο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον ενός άνδρα μέσα σε πάρκινγκ.

24 year old Swedish rapper Gaboro, whose real name was Ninos Khouri, was shot multiple times as he attempted to flee. He was later pronounced dead at a local hospital.

Crime in Sweden has been rapidly rising since 2010. Wonder what has changed.... 🤔#sweden #gaboro… pic.twitter.com/wR0hxANlrw

