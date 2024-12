Διαδήλωση στην Δαμασκό υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των γυναικών

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Δαμασκού υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των γυναικών, δέκα και πλέον ημέρες αφότου η συριακή πρωτεύουσα έπεσε στα χέρια ενός συνασπισμού, του οποίου ηγούνται ριζοσπάστες ισλαμιστές.

«Θέλουμε τη δημοκρατία, όχι ένα θρησκευτικό κράτος», «Η Συρία, κράτος ελεύθερο και κοσμικό», φώναζαν οι διαδηλωτές, άνδρες και γυναίκες, που είχαν συγκεντρωθεί στην εμβληματική πλατεία Ουμαγιάντ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. «Δεν υπάρχει ελεύθερο έθνος χωρίς ελεύθερες γυναίκες», ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πλακάτ.

«Εμείς, οι Σύροι, άνδρες και γυναίκες, έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε στη διάπλαση της νέας Συρίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαζίντα Μουνταρές, μία διαδηλώτρια ηλικίας 50 ετών.

«Η εποχή της σιωπής έχει παρέλθει», συμπλήρωσε η συνταξιούχος, αναφερόμενη στην εξουσία της οικογένειας Άσαντ, η οποία κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για περισσότερα από 50 χρόνια. «Η γυναίκα παίζει μεγάλο ρόλο στην πολιτική δράση», συμπλήρωσε η ίδια.

🇸🇾⚔️🇸🇾🏴Demonstrations and protests in Umayyad Square in Syria against the terrorist gangs led by Al-Julani, as the demonstrators demand a secular state and the removal of terrorist gangs from power.

SabrenNews22 pic.twitter.com/DP23bSPqcL

— dana (@dana916) December 19, 2024