Δραματικές εξελίξεις στη Συρία: Οι αντάρτες λένε πως ανέτρεψαν τον Άσαντ σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση

Οι Σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν τέλος σε 24 χρόνια αυταρχικής εξουσίας του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην πρώτη ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση μετά την επίθεση αστραπή που πραγματοποίησαν αιφνιδιάζοντας τον κόσμο.

Η διοίκηση του συριακού στρατού ενημέρωσε σήμερα τους αξιωματικούς ότι το καθεστώς Άσαντ έλαβε τέλος, δήλωσε στο Ρόιτερς Σύρος αξιωματικός.

Όμως ο συριακός στρατός ανακοίνωσε αργότερα πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον «ομάδων τρομοκρατών» στις πόλεις Χάμα και Χομς, καθώς και στα περίχωρα της Ντεράα.

Ο Άσαντ αναχώρησε αεροπορικώς από τη Δαμασκό προς άγνωστο προορισμό νωρίτερα σήμερα, είπαν στο Ρόιτερς δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού, ενώ οι αντάρτες δήλωσαν ότι μπήκαν στην πρωτεύουσα χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη του στρατού.

«Γιορτάζουμε μαζί με το συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των φυλακισμένων μας και της απελευθέρωσής τους από τις αλυσίδες τους και της ανακοίνωσης του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», είπαν οι αντάρτες, αναφερόμενοι σε μια μεγάλη στρατιωτική φυλακή στα περίχωρα της Δαμασκού όπου η συριακή κυβέρνηση είχε φυλακίσει χιλιάδες ανθρώπους.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν με αυτοκίνητα και πεζή σε κεντρική πλατεία της Δαμασκού φωνάζοντας «Ελευθερία», είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Ένα αεροπλάνο της Syrian Air απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που η πρωτεύουσα καταλαμβανόταν από τους αντάρτες, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο Flightradar.

Το αεροπλάνο πέταξε αρχικά προς τα παράλια της Συρίας, προπύργιο των Αλαουιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε μια απότομη στροφή 180 μοιρών και πέταξε για λίγα λεπτά προς την αντίθετη κατεύθυνση πριν εξαφανισθέι από το χάρτη.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.

The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.

* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0

— Flightradar24 (@flightradar24) December 8, 2024