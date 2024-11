Επεισόδια στο Μιλάνο λόγω θανάτου 19χρονου Αιγύπτιου έπειτα από αστυνομική καταδίωξη

Σε συνοικία του νοτιοανατολικού Μιλάνου τη νύχτα της Κυριακής δύο νεαροί Αιγύπτιοι που επέβαιναν σε μηχανάκι έπεσαν σε τοίχο ύστερα από καταδίωξη για 8 χλμ από την Αστυνομία και την αποφυγή δύο μπλόκων, με αποτέλεσμα ο 19χρονος επιβάτης να χάσει τη ζωή του.

O οδηγός, ο οποίος διασώθηκε και συνελήφθη, είχε στην κατοχή του μια σπασμένη χρυσή αλυσίδα, σπρέι πιπεριού, και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, και τώρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία του φίλου του. Οι υποψίες των αστυνομικών είναι πως είχαν μόλις διαπράξει ληστεία και πως προσπαθούσαν να κρυφτούν στην περιοχή Κορβέτο, όπου διέμεναν, αναφέρει το ertnews.

Η περιοχή του Κορβέτο, η οποία κατοικείται από πολλούς αλλοδαπούς, βρίσκεται σε αναβρασμό, από χθες το απόγευμα. Φίλοι του θύματος, πεπεισμένοι πως περιπολικό χτύπησε το μηχανάκι τους και ενδεχομένως προκάλεσε τον θάνατο του νεαρού, ξεκίνησαν ταραχές στην περιοχή. Για το τελευταίο όμως, δεν προκύπτει επιβεβαίωση.

Χθες το βράδυ ένα SUV έσπασε ένα από τα οδοφράγματα, τραυματίζοντας 4 άτομα, και πλήθος κόσμου επιτέθηκε στο όχημα, προκαλώντας ζημιές αλλά και τραυματίζοντας τον οδηγό. Πυρπολήθηκε και ένα λεωφορείο.

Τα γεγονότα και τα επεισόδια των τελευταίων ημερών ανησυχούν τους κατοίκους της περιοχής.

🇮🇹”MILANO RIOTS”

The death of Ramy Elgaml, the 19-year-old who died during a chase with the carabinieri, has sparked an explosion of anger and grief in the Corvetto neighborhood of Milano.#Milano pic.twitter.com/nThk7GFo6T

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) November 25, 2024