Πέθαναν δύο ντράμερ των Bee Gees με λίγες μέρες διαφορά – Πρόκειται για τους Κόλιν Πέτερσεν και Ντένις Μπάιρον

Θλίψη στα μέλη και τους φίλους του συγκροτήματος

Ο Κόλιν Πέτερσεν, πρώτος ντράμερ των Bee Gees, πέθανε σε ηλικία 78 ετών, επιβεβαίωσαν εκπρόσωποί του.

Ο μουσικός σταρ, ο οποίος ενώθηκε με τους αδερφούς Μπάρι, Ρόμπιν και Μόρις Γκιμπ τη δεκαετία του 1960 και έπαιξε σε επιτυχημένα τραγούδια τους, όπως τα I Started A Joke, To Love Somebody και I Just Gotta Get A Message To You, πέθανε τη Δευτέρα.

Συνεισέφερε σε τέσσερα άλμπουμ των Bee Gees, συμπεριλαμβανομένων πολλών τραγουδιών στο άλμπουμ Cucumber Castle του 1970, προτού αποχωρήσει από το γκρουπ.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Πέτερσεν έπαιζε με την αφιερωματική μπάτα Best Of The Bee Gees, επιβεβαίωσε η υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις του, Σου Καμιλέρι.

Ο διευθυντής παραγωγής του γκρουπ Best of the Bee Gees, Γκάρι Γουόκερ είπε ότι ο Πέτερσεν είχε παίξει σε σόου το Σάββατο και ότι ήταν «ευτυχισμένος και ο συνηθισμένος αναιδής εαυτός του» την Κυριακή.

«Ήταν πολύ ξαφνικό» δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πέτερσεν πέθανε στον ύπνο του νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Προτού ακολουθήσει μουσική του καριέρα, ο Κόλιν Πέτερσεν ήταν στην παιδική του ηλικία ηθοποιός και είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αυστραλιανή ταινία Smiley του 1956. Ο χαρακτήρας αυτός του χάρισε το χαϊδευτικό του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λίγες μέρες πριν, την περασμένη Πέμπτη πέθανε ο Ντένις Μπάιρον, ντράμερ του συγκροτήματος τη δεκαετία του 1970.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Μπλου Γουίβερ, ο οποίος έπαιζε μουσική μαζί τον Ντένις Μπάιρον στο συγκρότημα Amen Corner. Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Ο Ντένις πέθανε. Είναι σοκαριστικό».

«Ο Ντένις ήταν φίλος μου από τότε που ήμασταν στην πρώτη μας μπάντα μαζί σε ηλικία 15 ετών. Τα υπέροχα ντραμς του θα μείνουν πάντα ζωντανά (Stay Alive» τόνισε αναφερόμενος στη μεγάλη επιτυχία των Bee Gees.