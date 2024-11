Οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με πύραυλο ATACMS σε ρωσικό έδαφος: «Βρέθηκαν συντρίμμια» στο Μπριάνσκ επιβεβαιώνει η Μόσχα

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosit, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της χώρας, μετέδωσε ότι βρέθηκαν συντρίμμια από πύραυλο ATACMS στο έδαφος στρατιωτικής εγκατάστασης στην περιοχή του Μπριάνσκ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις προηγούμενες σχετικές αναφορές από ουκρανικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το ουκρανικό RBC Ukraine, επικαλούμενο αξιωματούχο του εθνικού στρατού, μετέδωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα σε περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS.

Σύμφωνα με την πηγή του ουκρανικού πρακτορείου, το χτύπημα έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Καράτσεφ στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. «Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ATACMS για να πλήξει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε ένα στόχο στην περιοχή Μπριάνσκ, ο οποίος χτυπήθηκε με επιτυχία», σημείωσε η πηγή.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS από τη μεριά του μετέδωσε ότι σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έξι πύραυλοι ATACMS έπληξαν το έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ τη νύχτα, από τους οποίους 5 καταρρίφθηκαν από το σύστημα Pantsir και ένας άλλο υπέστη ζημιές.

