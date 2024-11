«1.000 μέρες μαζί» – Το βίντεο του Ζελένσκι για τις 1.000 μέρες πολέμου στην Ουκρανία

Ένα βίντεο διάρκειας 2:22 λεπτών δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας.

«1.000 ημέρες μαζί. 1.000 ημέρες της Ουκρανίας» έγραψε ο Ζελένσκι στη λεζάντα του βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από όσα έχουν συμβεί όλο το διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has published a video in honor of the 1000th day since the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine

“1000 days together. 1000 days of Ukraine. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦” the president wrote in his telegram channel. pic.twitter.com/0F32TvQHcg

— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2024