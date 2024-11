Ομηρία βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Νοεμβρίου σε εστιατόριο στο Issy-les-Moulineaux στο Παρίσι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πυροσβέστες, σύμφωνα με το bfmtv.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου κρατά ομήρους τέσσερις εργαζόμενους.

#BREAKING – #France: Hostages held by Restaurant owner in Issy Les Moulineaux, near Paris

The restaurant owner, Albert Botbol, 74, held 4 of his employees in his restaurant.

Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/MuWhZ2lEs4

— AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) November 16, 2024