Σε σοκ η Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος και σκοτώσε 35 ανθρώπους – 43 τραυματίες

Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 43 τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε αθλητικό κέντρο στην Τζουχάι, περιοχή στη νότια Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική αστυνομία.

"Σοβαρή και αποτρόπαιη επίθεση σημειώθηκε στο αθλητικό κέντρο της Τζουάχου, όπου ένας ύποπτος έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε ανθρώπους που προπονούνταν, προκαλώντας τον θάνατο 35 ανθρώπων και τον τραυματισμό 43", διευκρινίζει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

A 62-year-old man was detained after deliberately ramming his car into a crowd at a sports center in Zhuhai, China, killing 35 people and injuring 43 others on Monday, police reported.

Ο οδηγός, ένας 62χρονος, "εισήλθε δια της βίας με ένα μικρό SUV στο εσωτερικό του αθλητικού κέντρου της πόλης, πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους που προπονούνταν στους εσωτερικούς διαδρόμους", σημείωσε η αστυνομία.

Ο οδηγός, που κατονομάστηκε ως Φαν, συνελήφθη από την αστυνομία καθώς αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι και "μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

According to Chinese official media, a 62yo man drove his car into a crowd in a stadium on Monday night (November 11) in Zhuhai, Guangdong Province, resulting in 35 deaths and 43 injuries. A massacre! pic.twitter.com/O0xB9n5Cxv

— jack (@jack73425609) November 12, 2024