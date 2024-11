Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Πενς, που είχε έρθει σε ρήξη με τον Τραμπ, τον συγχαίρει για τη νίκη του

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος είχε έρθει σε ανοικτή ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2021, όταν αρνήθηκε να εμποδίσει την τυπική διαδικασία της επικύρωσης από το αμερικανικό Κογκρέσο της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020, τον συνεχάρη παρ’ όλ’ αυτά χθες Τετάρτη για τη νίκη του στις εκλογές της Τρίτης.

«Ο αμερικανικός λαός μίλησε και η Κάρεν και εγώ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην οικογένειά του για την εκλογή του ως του 47ου προέδρου των ΗΠΑ» ανέφερε ο κ. Πενς μέσω X.

«Εκφράζουμε επίσης τα συγχαρητήριά μας στον εκλεγμένο αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και την οικογένειά του» πρόσθεσε.

The American people have spoken and Karen and I send our sincere congratulations to President-Elect Donald Trump and his family on his election as 47th President of the United States. We also send our congratulations to Vice President-Elect J.D. Vance and his family on his…

