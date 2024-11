Αμερικανικές εκλογές 2024: Ξέφυγε ο Τραμπ στο Μιλγουόκι – Η σεξουαλική χειρονομία στο… μικρόφωνο

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η αήθης συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική συγκέντρωσή του την περασμένη Παρασκευή στο Μιλγούοκι, όπου επιδόθηκε στη μία φαυλότητα μετά την άλλη.

Μετά τα ρατσιστικά του σχόλια για τον Γιάννη Αντεντοκούμπο, για τον οποίο διερωτήθηκε «ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, εγώ ή αυτός», αφήνοντας σαφείς αιχμές για το χρώμα του δέρματος του σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνό του, εμφανώς εκνευρισμένος άρχισε να το ανεβοκατεβάζει με το χέρι του και να ανοιγοκλείνει το στόμα του προκλητικά, παραπέμποντας σε σεξουαλική πράξη. «Ήρθα σήμερα και ξέρετε, αυτή είναι η τέταρτη φορά που συμβαίνει. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος, σωστά; Μπαίνω και εδώ είναι το πρόβλημα…», είπε χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Το επίμαχο απόσπασμα μοιράστηκε στην πλατφόρμα Χ με ένα ερωτηματικό η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις.

Wow wtf is he doing pic.twitter.com/TNHFsQF2OH

— Acyn (@Acyn) November 2, 2024