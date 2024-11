Ξεχείλισε η οργή των πλημμυροπαθών στην Ισπανία: Φώναζαν «Δολοφόνοι», πέταξαν λάσπη κατά την επίσκεψη του βασιλιά Φίλιππου και του Πέδρο Σάντσεθ

Ένταση επικράτησε στην περιοχή Παιπόρτα στη Βαλένθια την ώρα που πραγματοποιούσαν στην περιοχή επίσκεψη ο βασιλιάς Φίλιππος με τη βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Πολίτες που επλήγησαν από τις φονικές βροχοπτώσεις πέταξαν λάσπη και επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον τους.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αποχώρησε από το σημείο ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος προσπάθησε να μιλήσει με τους πολίτες.

Καθώς η συνοδεία των επισήμων διέσχιζε την πόλη, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα και λάσπη, αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας.

🚨BREAKING

Spain is a failed state

People stone the unpopular PM Sanchez, Mazon and King Felipe VI for their neglect and abandonment of the Spanish people due to the cold front.

pic.twitter.com/6oBdWfe9zi

— 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗜𝗻𝗲́𝘀 (@Juana_Ines__) November 3, 2024