Ανείπωτος θρήνος στην Ισπανία μετά τις φονικές πλημμύρες: Πάνω από 200 οι νεκροί – Η χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας

Σε 202 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες μόνο στην περιοχή της Βαλένθια την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές. Τουλάχιστον τρεις ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές. Είναι ήδη η χειρότερη καταστροφή της χώρας που σχετίζεται με πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία και ο αριθμός των νεκρών είναι εξαιρετικά υψηλός για μία μόνο χώρα στην Ευρώπη από τότε που οι πλημμύρες στη Ρουμανία σκότωσαν 209 ανθρώπους το 1970, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, τρεις ημέρες μετά τις ιστορικές πλημμύρες που σάρωσαν αρκετές πόλεις στη Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, το αρχικό σοκ έδωσε τη θέση του στην οργή, την απογοήτευση και ένα κύμα αλληλεγγύης την Παρασκευή.

Πολλοί δρόμοι εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι από συσσωρευμένα οχήματα και συντρίμμια, σε ορισμένες περιπτώσεις εγκλωβίζοντας τους κατοίκους στα σπίτια τους. Ορισμένες περιοχές δεν έχουν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό ή σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις.

