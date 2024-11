Χάος στο Ορλάντο μετά από μαζικούς πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γιορτής για το Halloween – Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε μαζικούς πυροβολισμούς στο κέντρο του Ορλάντο, κατά τη διάρκεια γιορτής για το Halloween τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ένας 17χρονος άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους.

Τα κίνητρά του νεαρού, ο οποίος συνελήφθη, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

