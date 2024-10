O «Εξολοθρευτής» στηρίζει την Κάμαλα Χάρις: «Θα είμαι πρωτίστως Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικάνος» λέει ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ψηφίσει τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πολιτική, αλλά και τη μεγάλη «οργή» του για τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μη μείνει σιωπηλός.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ, ο οποίος στηρίζει με σθένος τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην "Mr Universe" διαβεβαιώνει πως θα ήθελε να παραμείνει «αποσυνδεδεμένος» από την πολιτική, την οποία «σιχαίνεται πιο πολύ από ποτέ».

«Όμως, δεν μπορώ. Διότι το να απορρίπτει κανείς τα αποτελέσματα μιας εκλογικής αναμέτρησης είναι αυτό που είναι το πιο αντιαμερικανικό» και «το να λέει κανείς ότι η Αμερική είναι ένας κάδος απορριμμάτων για τον κόσμο είναι τόσο αντιπατριωτικό που με κάνει έξω φρενών», εξηγεί ο Ρεπουμπλικάνος πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας (2003-2011), γνωστός για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του ενώ ήταν επικεφαλής της πολιτείας.

«Πάντα θα είμαι πρωτίστως Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικάνος. Για αυτόν τον λόγο, αυτήν την εβδομάδα, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς» γράφει εκείνος που διαδέχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 τον Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή "The celebrity apprentice".

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

