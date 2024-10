Ο Τραμπ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά μοντέλο που του σύστησε ο διαβόητος παιδεραστής Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με τον «Guardian»

Λίγο πριν τις εκλογές των ΗΠΑ και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να κρατήσει εκ νέου στα χέρια του τα ηνία της Αμερικής κατηγορήθηκε πως είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τα χρόνια του 1990 μανεκέν που του σύστησε ο διαβόητος παιδεραστής Τζέφρι Επστάιν.

Τη σχετική είδηση έφερε στο φως μέσω δημοσιεύματός του ο Guardian.

Σύμφωνα με το θύμα, που επικαλέστηκε η βρετανική εφημερίδα, η φερόμενη επίθεση διαπράχθηκε στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 1993.

Η Στέισι Γουίλιαμς, 56 ετών σήμερα και πρώην μοντέλο αφηγήθηκε πως πήγε στον ουρανοξύστη του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου όταν της το πρότεινε ο χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν.

Μόλις έφθασαν, ο Ντόναλντ Τραμπ την τράβηξε πάνω του, θώπευσε «τα στήθη της», τη μέση και τα οπίσθιά της, είπε. Πρόσθεσε πως πάγωσε, πως ήταν «βαθιά συγχυσμένη» γι’ αυτό που της συνέβαινε, και νομίζει ότι είδε τους δυο άνδρες να χαμογελούν ο ένας στον άλλο.

Donald Trump groped me in what felt like a ‘twisted game’ with Jeffrey Epstein, former model alleges https://t.co/fmMnKCfRMz

— The Guardian (@guardian) October 23, 2024