Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έπληξε υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ με εκατοντάδες εκατ. δολάρια και χρυσό στην Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε απόψε ότι έπληξε μια υπόγεια κρύπτη της Χεζμπολάχ που περιείχε «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του στον Λίβανο εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της σιιτικής οργάνωσης. Μάλιστα, ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί ότι βρίσκεται ακριβώς κάτω από το νοσοκομείο Al-Sahel, στην καρδιά της Βηρυτού.

«Η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε μια σειρά πληγμάτων ακριβείας εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της Χεζμπολάχ», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. «Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας ήταν ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο που περιείχε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, σε χρυσό και σε νομίσματα. Τα χρήματα χρησίμευαν στη χρηματοδότηση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν ακριβώς αυτή η κρύπτη.

Ο στρατός προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και νέα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ «τις επόμενες ώρες». «Θα συνεχίσουμε (…) να πλήττουμε στόχους της Χεζμπολάχ παντού στον Λίβανο, όπως στη Βηρυτό και τη Νταχιέ», είπε ο Χαγκάρι, αναφερόμενος στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της οργάνωσης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024