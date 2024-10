Κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δείχνει η επίθεση με drone «καμικάζι» της Χεζμπολάχ με στόχο κατοικία του Νετανιάχου

Κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αντί μιας πολυαναμενόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός προδίδει η ενέργεια της Χεζμπολάχ να επιτεθεί με τρία drone «καμικάζι» στο βόρειο Ισραήλ, με στόχο μεταξύ άλλων κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στην Καισάρεια.

Τρία 24ωρα μετά το θάνατο του εκ των ηγετών της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, η φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση απάντησε με εκτόξευση drone στην κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού, κάτι που η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών χαρακτήρισε ως «απόπειρα δολοφονίας» του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και ούτε ο ίδιος, ούτε η σύζυγός του βρισκόντουσαν εκεί. Διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν εικόνα βίντεο ντοκουμέντο, που απαθανάτισε την πτήση ενός εκ των τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών –«καμικάζι», ενώ σε κοντινή απόσταση στον εναέριο χώρο του Ισραήλ πετούσε ένα επιθετικό ελικοπτερο Apache. Tο drone δεν έπληξε την πρωθυπουργική οικία, αλλά εκτιμάται ότι η ενέργεια αυτή δείχνει προσανατολισμό κλιμάκωσης από τη Χεζμπολάχ.

Al Jazeera's Nour Odeh reports on the drone attack that was launched from Lebanon and directly hit the house of Israeli PM Netanyahu in Caesarea. pic.twitter.com/jWKvuKipG0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2024