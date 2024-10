Βίντεο από την στιγμή της εξόντωσης του Γιαχία Σινουάρ από ισραηλινό άρμα μάχης

Μπορεί το χτύπημα του ισραηλινού στρατού κατά του Γιαχία Σινουάρ να θεωρήθηκε τυχαίο, όμως αυτό δεν ισχύει, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις γνώριζαν ότι κινούνταν στην περιοχή. Μάλιστα, οι IDF έδωσαν βίντεο στη δημοσιότητα με την εξόντωση του αρχηγού της Χαμάς.

Όπως υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί στις 10 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου εντοπίστηκαν «ύποπτες κινήσεις ατόμων σε ημιερειπωμένο κτίριο» και στρατιώτης από τα Ιπτάμενα «Λιοντάρια», όπως αποκαλείται το 450 Τάγμα Πεζικκού ζήτησε από τον διοικητή του εντολή να ανοίξουν πυρ.

Στο βίντεο φαίνεται τεθωρακισμένο άρμα μάχης τύπου Merkava, να εκτοξεύει βολή, ενώ στρατιώτες πραγματοποιούν έφοδο και «τυχαία έρχονται αντιμέτωποι με τον υπ’ αριθμόν 1 στόχο», Γιαχία Σινουάρ.

Τα αναγνωριστικά drone που ακολούθησαν έδειξαν τουλάχιστον τρεις «στόχους» να απομακρύνονται από το κτίριο που ανατινάχτηκε.

Για μία ακόμη φορά οι ισραηλινές δυνάμεις παρουσίασαν τους στρατιώτες ανυποψίαστους ότι είχαν εξοντώσει τον Γιαχία Σινουάρ, μέχρι που drone αναγνώρισης κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του .

Η περιοχή προσδιορίζεται ως η Ταλ αλ Σουλτάν της Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας όπου οι δυνάμεις είχαν εντολή να καταστρέψουν σήραγγες και εχθρικές θέσεις.

