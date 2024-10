Νέο μήνυμα Νετανιάχου μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ: «Η αρχή του τέλους του πολέμου στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σηματοδοτεί «την αρχή του τέλους» του πολέμου που ξεκίνησε πέρυσι εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει αντιποίνων για την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Ο Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός. Σκοτώθηκε στη Ράφα» από τον ισραηλινό στρατό, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, διευκρινίζοντας ότι «δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου στη Γάζα, αλλά την αρχή του τέλους».

«Προς τον λαό της Γάζας, έχω ένα απλό μήνυμα», συνεχίζει. «Αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο. Μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και επιστρέψει τους ομήρους μας».

Yahya Sinwar is dead.

He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.

While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024