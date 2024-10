Διασώθηκαν εγκλωβισμένοι σε παλιό χρυσωρυχείο του Κολοράντο που έχει γίνει πλέον αξιοθέατο για τουρίστες – Ένας νεκρός

Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν οι 11 τουρίστες και ο ξεναγός που εγκλωβίστηκαν σε παλιό χρυσωρυχείο που έχει πλέον μετατραπεί σε αξιοθέατο για τουρίστες.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για τον απεγκλωβισμό 12 ανθρώπων, εξαιτίας βλάβης σε ανελκυστήρα που μετέφερε γκρουπ επισκεπτών σε στοά βάθους 300 μέτρων, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι τοπικές αρχές.

#BREAKING - First responders are converging on the Mollie Kathleen gold mine in Cripple Creek #Colorado after an equipment malfunction at the mine. Widespread reports that ten people are still trapped in the mine while 11 others have been rescued. The gold mine is a tourist pic.twitter.com/5lCBq4CTab

— Brian Maass (@Briancbs4) October 10, 2024