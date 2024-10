Κυκλώνας Μίλτον: Ο πιο καταστροφικός που θα πλήξει την Φλόριντα εδώ και 100 χρόνια – Το νερό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4,5 μέτρα, καλύπτοντας τα πάντα

Εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα καθώς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον κυκλώνα Μίλτον, τον πιο καταστροφικό που θα πλήξει την πολιτεία εδώ και 100 χρόνια.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες, και ισχυρούς ανέμους.

Στις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο του τυφώνα Μίλτον το νερό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4,5 μέτρα, καλύπτοντας τα πάντα.

The 3D artists at the weather channel deserve a raise for this insane visual

Now watch this, and then realize forecasts are now predicting up to 15 ft of storm surge in certain areas on the western coast of Florida pic.twitter.com/HHrCVWNgpg

— wave (@0xWave) October 8, 2024