Απελευθερώθηκε από την Γάζα νεαρή Γιαζίντι που απήχθη στο Ιράκ από τζιχαντιστές πριν από 10 χρόνια

Μια 21χρονη γυναίκα που είχε απαχθεί από το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ πριν από τουλάχιστον μια δεκαετία απελευθερώθηκε αυτήν την εβδομάδα από τη Γάζα, σε μια επιχείρηση που οργάνωσαν οι ΗΠΑ, ανέφεραν Αμερικανοί και Ιρακινοί αξιωματούχοι.

Στην επιχείρηση αυτή μετείχαν επίσης το Ισραήλ, η Ιορδανία και το Ιράκ.

Η γυναίκα προέρχεται από τη θρησκευτική μειονότητα των Γιαζίντι, μέλη της οποίας ζουν κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία. Τουλάχιστον 5.000 Γιαζίντι σκοτώθηκαν και χιλιάδες απήχθησαν το 2014 από τους τζιχανιστές του Ισλαμικού Κράτους. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει «γενοκτονία» την επίθεση εναντίον τους.

Για την απελευθέρωση της νεαρής γυναίκας έγιναν πολλές αποτυχημένες απόπειρες τους τελευταίους τέσσερις μήνες, λόγω της επισφαλούς κατάστασης που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας όπου συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, εξήγησε ο Σιλουάν Σιντζάρι, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράκ.

Ιρακινοί αξιωματούχοι είπαν ότι ήταν σε επαφή με τη γυναίκα αυτή, που ονομάζεται Φαουζία Σίντο, εδώ και πολλούς μήνες. Μετέφεραν τις πληροφορίες στους Αμερικανούς ομολόγους τους οι οποίοι οργάνωσαν την έξοδό της από τη Γάζα, με τη βοήθεια του Ισραήλ, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση των γεγονότων.

Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς απελευθερώθηκε. Ιορδανοί και Αμερικανοί διπλωμάτες από τη Βαγδάτη δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Ο διευθυντής του γραφείου ψηφιακής διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Νταβίντ Σαράνγκα, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «η Φαουζία, ένα κορίτσι Γιαζίντι που απήχθη από το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και μεταφέρθηκε στη Γάζα σε ηλικία μόλις 11 ετών, διασώθηκε τελικά από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας».

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Δείτε βίντεο από την απελευθέρωσή της:

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.

For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.

She has now been reunited with her family. Her story is a… pic.twitter.com/nkVotqYdov

— David Saranga (@DavidSaranga) October 3, 2024