Η εκδίκηση των Ισραηλινών μετά από 24 χρόνια: Νεκρός ο Αζίζ Σαλχά που είχε φωτογραφηθεί με το αίμα εφέδρων αξιωματικών των IDF το 2000

Ο Αζίζ Σαλχά, ένας από τους δράστες λιντσαρίσματος της Ραμάλα το 2000, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στο κέντρο της Γάζας, μετέδωσε το Army Radio νωρίς το πρωί της Πέμπτης, επικαλούμενο παλαιστινιακές αναφορές.

Ο Σαλχά έγινε διάσημος επειδή κουνούσε τα χέρια του έξω από το παράθυρο, τα οποία ήταν καλυμμένα με το αίμα δύο εφέδρων στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που είχε δολοφονήσει αυτός και άλλοι δράστες του λιντσαρίσματος.

Πριν από σχεδόν 24 χρόνια, οι έφεδροι των IDF, Βαντίμ Νορζίκ και Γιοσέφ Αβραχάμι, λιντσαρίστηκαν από έναν παλαιστινιακό όχλο ενώ κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα el-Bireh στη Ραμάλα, αφού εισήλθαν κατά λάθος στην πόλη που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Oι δύο έφεδροι είχαν μπει κατά λάθος στη Ράμαλα όταν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Μετά τη σύλληψή τους είχαν οδηγηθεί σε τμήμα κοντά στο αρχηγείο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Η φήμη ότι οι αρχές κρατούν δύο μυστικούς πράκτορες του Ισραήλ κυκλοφόρησε γρήγορα και σύντομα έξω από το τμήμα βρέθηκαν 1.000 άνθρωποι που ζητούσαν τον θάνατό τους.

#Israel is settling scores with anyone and everyone with Israeli blood on their hands. Video from Gaza shows the body of Aziz Salha, who literally showed the blood on his hands of Israelis Vadim Nurzhitz and Yosef "Yossi" Avrahami, whom Salha had killed, in Ramallah, in 2000. He… pic.twitter.com/q29pT228bt

— Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) October 3, 2024