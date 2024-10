Ένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ – Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ σε σταθμό τραμ

Ένας Έλληνας πολίτης βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για έναν 26χρονο, κάτοικο Ιεροσολύμων με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ. «Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Breaking: a vicious terror attack right now in Jaffa, Tel Aviv. Terrorists are shooting civilians right at the entrance of a train station. pic.twitter.com/rQZ160VMoK

— Neria Kraus (@NeriaKraus) October 1, 2024