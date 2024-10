Ο Τιμ Γουόλς κατηγόρησε τον Τζέι Ντι Βανς πως «έχει βαλθεί να στερήσει την ανθρώπινη ιδιότητα από τους μετανάστες»

Ο Δημοκρατικός Τιμ Γουόλς και ο Ρεπουμπλικάνος Τζέι Ντι Βανς, οι υποψήφιοι που επέλεξαν η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ για την αντιπροεδρία ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) στην πρώτη και μοναδική τηλεμαχία τους, στο πλαίσιο εξαιρετικά τεταμένης προεκλογικής εκστρατείας.

Οι δυο άνδρες, τους οποίους χωρίζουν κάπου είκοσι χρόνια και οι οποίοι εκφράζουν πολιτικές θέσεις στους αντίποδες για τα περισσότερα ζητήματα, αντάλλαξαν χειραψία προτού πάρουν θέση ο καθένας στο δικό του βήμα. Το τηλεοπτικό ντιμπέιτ στη Νέα Υόρκη μετέδωσε το CBS.

Ο Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος για την αντιπροεδρία που επέλεξε η Δημοκρατική υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, τον γερουσιαστή Τζέι Ντι Βανς, πως προσπαθεί να «στερήσει την ανθρώπινη ιδιότητα» από τους μετανάστες, κατά τη διάρκεια της πρώτης και μοναδικής τηλεμαχίας τους.

Ο κ. Βανς συγκαταλέγεται στις πρώτες μορφές των Ρεπουμπλικάνων που αναπαρήγαγαν την ψευδή θεωρία πως Αϊτινοί μετανάστες τρώνε γάτες και σκύλους κατοίκων της πόλης Σπρίνγκφιλντ, που επανέλαβε κατόπιν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη δική του τηλεμαχία με την κυρία Χάρις.

«Οι συνέπειες στο Σπρίνγκφιλντ είναι πως ο κυβερνήτης (σ.σ. της πολιτείας Οχάιο) χρειάστηκε να στείλει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης να συνοδεύουν τα παιδιά (μεταναστών) που πάνε σχολείο», είπε ο κ. Γουόλς.

«Το να υποστηρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ και το να μη γίνεται προσπάθεια για να εξευρεθεί λύση (σ.σ. στο πρόβλημα της μετανάστευσης) έχει γίνει προεκλογικό επιχείρημα, κι όταν αυτό γίνεται προεκλογικό επιχείρημα συκοφαντούμε και στερούμε την ανθρώπινη ιδιότητα από άλλα ανθρώπινα όντα», επέμεινε.

Ο Τζέι Ντι Βανς στη συνέχεια κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως προβάλλουν «ριζοσπαστικές» θέσεις «υπέρ της άμβλωσης» στην πρώτη και μοναδική τηλεμαχία του με τον αντίπαλό του που επέλεξε η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, τον Τιμ Γουόλς.

«Είμαστε υπέρ των γυναικών. Είμαστε υπέρ της ελευθερίας να κάνεις τις δικές σου επιλογές», αντέτεινε από τη δική του πλευρά ο κ. Γουόλς.

