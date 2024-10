Άνδρας σε αμόκ μαχαίρωσε κόσμο σε σούπερ μάρκετ στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο

Άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε χθες Δευτέρα το βράδυ, επιτιθέμενος με μαχαίρι εναντίον ανθρώπων μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Σανγκάη, έκανε γνωστό η αστυνομία της κινεζικής μητρόπολης σήμερα.

Ο δράστης, 37 ετών, συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγη ώρα αφού διέπραξε το φονικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της κινεζικής μεγαλούπολης, που διευκρίνισε πως ο άνδρας επιτέθηκε εξαιτίας της οργής του λόγω «προσωπικής οικονομικής διαφοράς».

🇨🇳🚨‼️ A man with a knife attacks random people in Shanghai supermarket in China.

—> Three people were killed and 15 injured, police say. pic.twitter.com/pUAWoOUJd6

