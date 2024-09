Ο πρόεδρος της Αϊτής, στο βήμα του ΟΗΕ, ήπιε κατά λάθος νερό από την κανάτα και έγινε viral

Ο πρόεδρος της Αϊτής, Ενγκάρντ Λεμπλάνκ Φιλς, έγινε απρόσμενα viral στο διαδίκτυο μετά από ένα αστείο ατύχημα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Την ώρα που προσπαθούσε να κάνει μια ειλικρινή έκκληση για συνεργασία των χωρών και στήριξη μιας ειρηνευτικής αποστολής για τη χώρα του, ο πρόεδρος προσπάθησε να πιει νερό όχι από ποτήρι, αλλά από μια τεράστια κανάτα, χύνοντας τελικά το νερό παντού.

Όπως αναφέρει το hindustantimes, o μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής έκανε μια παθιασμένη έκκληση για «παγκόσμια αλληλεγγύη» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη Πέμπτη. Στήριξε επίσης την πρόταση της ομάδας του Μπάιντεν για μια επίσημη ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα στη χώρα του, όπως η βία των συμμοριών που οδηγεί σε μαζική μετανάστευση, καθώς και άλλα ζητήματα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνόδου, ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση, έπιασε την κανάτα με το νερό για να πιει, αντί να το ρίξει στο ποτήρι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χύσει το νερό πάνω στα χέρια και τα ρούχα του, πριν αφήσει βιαστικά την κανάτα κάτω. Αν και ήταν ένα απλό ανθρώπινο λάθος, το περιστατικό έγινε υλικό για memes από τους χρήστες του διαδικτύου.

Top Haitian politician Edgard Leblanc Fils clumsily drinks from pitcher during speech to UN.

