Το αρχηγείο της Μοσάντ στόχευε ο πύραυλος που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον του Τελ Αβίβ – Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη επίθεση

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι για «πρώτη φορά» το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον του Τελ Αβίβ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είναι η πρώτη φορά που πύραυλος της Χεζμπολάχ έφτασε στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Αναχαιτίστηκε» από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

⭕️Following the launch of a Hezbollah surface-to-surface missile toward central Israel, the IAF struck the launcher from which the missile was fired in the area of Nafakhiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/nYONUJN5bz

— Israel Defense Forces (@IDF) September 25, 2024