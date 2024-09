Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αν η Χεζμπολάχ δεν κατάλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι, θα το καταλάβει

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός κατάφερε στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου «μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί», έπειτα από μια νύχτα σφοδρών, διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών και ενός πλήγματος εναντίον της Βηρυτού την Παρασκευή.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε καταφέρει στη Χεζμπολάχ μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί. Αν η Χεζμπολάχ δεν κατάλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι, θα το καταλάβει», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί να ανοίγουν πυρ εναντίον των κατοίκων της, εναντίον των πόλεών της και ούτε εμείς, το Κράτος του Ισραήλ, θα το ανεχθούμε», κατέληξε.

Διαψεύδει για τους βομβητές ο πρόεδρος του Ισραήλ

Πάντως, το πρωί της Κυριακής, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, μιλώντας στο Sky News επεσήμανε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία εμπλοκή με τους παγιδευμένους βομβητές, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν θέλουμε πόλεμο με τον Λίβανο».

"We have the inherent right to defend ourselves."

Israeli president @Isaac_Herzog refuses to deny Israel was behind the exploding pagers attack against Hezbollah.#TrevorPhillips https://t.co/fhIHlpTGAF

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/EBZwHkrln9

— Sky News (@SkyNews) September 22, 2024