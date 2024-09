Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Ιμπραχίμ Ακίλ της Χεζμπολάχ – Είχε επικηρυχτεί από τις ΗΠΑ για 7 εκατ. δολάρια

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή σήμερα στη Βηρυτό τον ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, καθώς και άλλους διοικητές της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε αυτή την ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ, γνωστός και με το όνομα Ταχσίν, ήταν καταζητούμενος από τις ΗΠΑ για το ρόλο του στις επιθέσεις κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 63 άνθρωποι, και τον ρόλο του σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών τον Οκτώβριο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 241 στρατιώτες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επικηρυγμένος για 7 εκατ. δολάρια

Όπως μετέδωσε το κανάλι «Al-Hadath» της Σαουδικής Αραβίας, οι Ισραηλινοί επιδίωξαν να δολοφονήσουν το υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης και καταζητούμενο από τις ΗΠΑ αντί 7 εκατομμυρίων δολαρίων, Ιμπραχίμ Ακίλ. Ήταν επικεφαλής του τομέα στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, διοικητής της Δύναμης Radwan.

⚡️BREAKING:

The US offered a $7 million reward for information leading to the whereabouts of Ibrahim Aqeel, following his involvement in an operation that resulted in the deaths of 63 Americans in Beirut. pic.twitter.com/1Zqap5IPfw

— Current Report (@Currentreport1) September 20, 2024