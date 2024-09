Ολλανδία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα στο λιμάνι του Ρότερνταμ – Σκότωσε τον ένα, τραυμάτισε τον άλλο

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε δεύτερο στο ολλανδικό λιμάνι Ρότερνταμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συνελήφθη ύποπτος, και αυτός σοβαρά τραυματισμένος, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NOS, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

