Χαμός στον Λίβανο: Τραυματίστηκε ο Ιρανός πρέσβης και χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ από εκρήξεις στους βομβητές τους

Ο Ιρανός πρέσβης στον Λίβανο, ο Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε σήμερα από έκρηξη στον βομβητή του, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Παράλληλα, εκατοντάδες μέλη της λιβανικής ένοπλης ομάδας Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν σήμερα σοβαρά σε παρόμοια περιστατικά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δημοσιογράφος του «Reuters» είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, Βηρυτού, εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Κάτοικοι δήλωσαν πως εκρήξεις σημειώνονταν ακόμη και 30 λεπτά μετά τις αρχικές.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο των κτηρίων, για να δουν αν τραυματίστηκαν γνωστοί τους, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του «Reuters».

Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε πως εκρηκτικοί μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που ανταλλάσσει πυρά με τη Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο, παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), που επικαλείται πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, δεκάδες μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου τραυματίστηκαν από ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους σε διάφορα προπύργια της οργάνωσης.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε στο AFP πως επρόκειτο για ισραηλινή πειρατεία.

«Δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού», προπύργιο της ισλαμιστικής οργάνωσης, «και στον νότιο Λίβανο από έκρηξη των βομβητών τους», δήλωσε μια άλλη πηγή προσκείμενη στο κόμμα.

BREAKING: Over 1,200 Hezbollah Terorrists injured and many successfully eliminated.

Iran's ambassador to Lebanon also one of the injured.

Israel is going ALL-IN. ⚔️

pic.twitter.com/bZJdZQqXpa

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 17, 2024