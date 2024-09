Επέστρεψαν στην Ουκρανία 49 στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί από τους Ρώσους

Η Ουκρανία εξασφάλισε την επιστροφή 49 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από την ρωσική αιχμαλωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να φέρουμε πίσω όλους τους στρατιώτες μας και τους αμάχους» δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι στρατιωτικοί προερχόμενοι από τις ένοπλες δυνάμεις, την εθνική φρουρά, την αστυνομία και την συνοριοφυλακή συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία ανταλλαγή.

«Επίσης καταφέραμε να απελευθερώσουμε μέρος των υπερασπιστών και υπερασπιστριών της Azovstal. Επέστρεψε και ο ήρωας της Ουκρανίας, ο στρατιωτικός γιατρός Βίκτορ Ιβτσούκ», έγραψε ο Ζελένσκι.

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου συνοδεύονταν με φωτογραφίες των στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, τυλιγμένων σε μπλε και κίτρινες ουκρανικές σημαίες. Δεν διευκρίνισε αμέσως αν η απελευθέρωση αυτή ήταν αποτέλεσμα ανταλλαγής με τη Ρωσία.

Another return of our people – something we always wait for and work tirelessly to achieve.

Forty-nine Ukrainians are now home. These include warriors from the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, the National Police, the State Border Guard Service, and our civilians.… pic.twitter.com/mD5z7zyIvs

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2024