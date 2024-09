Ο Τζον Μπον Τζόβι έσωσε γυναίκα από την αυτοκτονία – Ήθελε να πηδήξει από γέφυρα

Ο ροκ σταρ Τζον Μπον Τζόβι έσωσε μία γυναίκα από την αυτοκτονία, η οποία ετοιμαζόταν να πηδήξει από γέφυρα.

Ο θρύλος της ροκ μουσικής έκανε γυρίσματα σε μία γέφυρα όταν ξαφνικά εντόπισε μία γυναίκα η οποία είχε περάσει πάνω από τα κάγκελα και στεκόταν στην άκρη της γέφυρας. Ο Μπον Τζόβι την πλησίασε, άρχισε να της μιλάει και μετά από λίγη ώρα, έπεισε τη γυναίκα να περάσει ξανά μέσα από τα κάγκελα και να σταθεί ασφαλής στο πεζοδρόμιο.

Η αστυνομία του Nashville έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα όπου φαίνεται ολόκληρη η σκηνή.

Incredible. Rock legend Bon Jovi convinces woman in Nashville to not leap from bridge. (Video: Metropolitan Nashville Police Department) pic.twitter.com/fXZeOCWSSx

Συνοδεύοντας το βίντεο, η αστυνομία αναφέρει:

«Ένα δυνατό μπράβο στον Τζον Μπον Τζόνι και την ομάδα του που βοήθησαν μια γυναίκα στη γέφυρα πεζών Seigenthaler, πάνω από τον ποταμό Κάμπερλαντ, το βράδυ της Τρίτης. Ο Μπον Τζόβι την έπεισε να βγει από την προεξοχή και να τη φέρει πίσω στην ασφάλεια».

😳 NASHVILLE: @BonJovi is in the right place at the right time and talks a woman off the ledge of the John Seigenthaler Pedestrian Bridge downtown.

From @FOXNashville: https://t.co/6ecxiQJTG9 pic.twitter.com/aYWtm8EwmO

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 11, 2024