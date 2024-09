Σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες από συντριβή ελικοπτέρου στην Γάζα

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στη Γάζα, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε σημερινή του ανακοίνωσή.

Μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι η συντριβή δεν προκλήθηκε από εχθρικά πυρά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ελικόπτερο βρισκόταν καθ' οδόν για να απομακρύνει έναν τραυματισμένο στρατιώτη από το πεδίο της μάχης. Τρεις άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη συντριβή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι ο στρατός έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

