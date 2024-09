Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις από τo ντιμπέιτ: Η Κάμαλα Χάρις στρίμωξε τον Τραμπ, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ

0

Οι πρώτες αναλύσεις

Η πολυαναμενόμενη βραδιά στο ABC News ξεκίνησε με την Χάρις να πλησιάζει τον Τραμπ για να συστηθεί, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν ποτέ, δίνοντας το χέρι της στον πρώην πρόεδρο. Ήταν η πρώτη χειραψία σε προεδρικό ντιμπέιτ από την εκστρατεία του 2016.

To ντιμπέιτ μεταξύ της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες, Τρίτη, το βράδυ κάλυψε θέματα όπως η οικονομία, η μετανάστευση, η εξωτερική πολιτική, οι αμβλώσεις, η δημοκρατία και η κλιματική αλλαγή. Οι δυο υποψήφιοι συγκρούστηκαν επανειλημμένα, με τη Χάρις να προκαλεί τον Τραμπ να απαντήσει στην καταδίκη του για σειρά ποινικών αδικημάτων.

Η Χάρις κατάφερε να… στριμώξει τον Τραμπ, θίγοντας θέματα όπως οι ποινικές του δίκες, η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και η στάση του πρώην προέδρου για το δικαίωμα στην άμβλωση, με τον Τραμπ να αναγκάζεται να υπερασπιστεί το παρελθόν του αντί να επιτεθεί άμεσα στη Χάρις.

Από δημοσκόπηση που παρουσίασε το CNN λίγη ώρα μετά τη λήξη του ντιμπέιτ, το 63% των καταγεγραμμένων ψηφοφόρων που παρακολούθησαν την τηλεμαχία λένε ότι η Χάρις τα πήγε καλύτερα από τον Τραμπ, ενώ το 37% των συμμετεχόντων υποστήριξε το αντίστροφο. Πριν το ντιμπέιτ οι ίδιοι ψηφοφόροι ήταν μοιρασμένοι 50%-50% στο ποιος εκ των δύο υποψηφίων θα τα πήγαινε καλύτερα.

The Great Debate begins with the most awkward handshake in modern political history. pic.twitter.com/rzuttNuyPf — Conservative Brief (@ConservBrief) September 11, 2024

Από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το οποίο προτιμά η αμερικανική δεξιά, γνωστοποίησε πως ήδη πρότεινε να οργανώσει αυτό δεύτερη τηλεμαχία, τον Οκτώβριο, με επιστολές που απηύθυνε στις εκστρατείες των δύο υποψηφίων αμέσως μετά την πρώτη εκπομπή, η οποία προβλήθηκε από το ανταγωνιστικό ABC.

Vice President Harris: Donald Trump was fired by 81 million people. Clearly he is having a very difficult time processing that pic.twitter.com/WpZZlPBhWH — Kamala HQ (@KamalaHQ) September 11, 2024

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Washington Post καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής μονομαχίας είχε βάλει 25 αναποφάσιστους ψηφοφόρους, τους οποίους μετά ρώτησε ποιον από τους δύο υποψηφίους θα ψήφιζε, με τους 23 να απαντούν «Κάμαλα Χάρις».

I thought that was my best Debate, EVER, especially since it was THREE ON ONE! — Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) September 11, 2024

Η Χάρις έστρεψε με πάθος τη συζήτηση στις αμβλώσεις, τονίζοντας τις επιπτώσεις της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade, ενώ ο Τραμπ επικεντρώθηκε έντονα στο θέμα της μετανάστευσης και της εγκληματικότητας των μεταναστών, παρουσιάζοντάς το ως κεντρικό ζήτημα. Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να ελέγξει τη συζήτηση, η Χάρις κατάφερε να προβάλει τον εαυτό της ως μια πιο σταθερή και ενωτική εναλλακτική επιλογή έναντι μιας προεδρίας Τραμπ.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών απέφυγε να παρασυρθεί από τις επιθέσεις του Τραμπ και επικεντρώθηκε στην προσφορά μιας οραματικής ηγεσίας για ένα πιο σταθερό και ενωμένο έθνος, κάνοντας σαφές το μήνυμά της στην έντονα διαφιλονικούμενη εκλογική αναμέτρηση. Σε αντίθεση με το ντιμπέιτ του Ιουνίου μεταξύ του Προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Τραμπ, οι συντονιστές του ABC News αντέκρουσαν τις ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ, όπως τις αβάσιμες κατηγορίες ότι οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν τις αμβλώσεις μετά τη γέννηση, και τον ψευδή ισχυρισμό ότι Αϊτινοί μετανάστες τρώνε κατοικίδια ζώα σε μια πόλη του Οχάιο.

Η Κάμαλα Χάρις πρόσαψε στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «περίγελος» των ξένων ηγετών, τονίζοντας πως «χειραγωγείται» από «δικτάτορες», κατά τη πρώτη τηλεμαχία τους στη Φιλαδέλφεια, που μονοπωλείται από πικρές και σκληρές κατηγορίες.

«Έχω γυρίσει τον κόσμο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κι οι ηγέτες του κόσμου όλου περιγελούν τον Ντόναλντ Τραμπ», διαβεβαίωσε η κυρία Χάρις, επιμένοντας πως είναι «διαβόητο» το ότι «δικτάτορες και αυταρχικοί ηγέτες εύχονται να γίνετε ξανά πρόεδρος διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως μπορούν να σας χειραγωγήσουν κολακεύοντάς σας και κάνοντάς σας χάρες».

NEW from @jomalleydillon on HUGE debate win >> "The American people got to see the choice they will face this fall at the ballot box: between moving forward with Kamala Harris, or going backwards with Trump....Vice President Harris is ready for a second debate. Is Donald Trump?" pic.twitter.com/zbkCCD8xPO — Ammar Moussa (@ammarmufasa) September 11, 2024

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις πως είναι «μαρξίστρια». «Είναι μαρξίστρια. Όλοι το ξέρουν πως είναι μαρξίστρια. Δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Αντέγραψε το πρόγραμμα του Μπάιντεν, που συνοψίζεται σε τέσσερις φράσεις. Αυτές είναι απλά ‘θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους φόρους’. Δεν έχει πρόγραμμα», επέμεινε ο Τραμπ.

Στο μεταναστευτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι οι Αϊτινοί μετανάστες τρώνε «γάτες και σκύλους» σε πόλη της πολιτείας Οχάιο. «Στο Σπρίνγκφιλντ, τρώνε σκύλους, οι άνθρωποι που ήρθαν, τρώνε γάτες. Τρώνε οικόσιτα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και είναι ντροπή», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά τις διαψεύσεις από μέρους των τοπικών αρχών. Ο δημοσιογράφος του ABC Ντέιβιντ Μιούιρ τον διέψευσε επιτόπου.

🚨TRUMP: "IN SPRINGFIELD THEY'RE EATING THE DOGS. THE PEOPLE ARE EATING THE CATS. THEY'RE EATING THE PETS OF THE PEOPLE THAT LIVE THERE. THIS IS WHAT IS HAPPENING IN OUR COUNTRY."

😂😂😂 pic.twitter.com/hoEZ8yrGyh — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) September 11, 2024

Ο Τραμπ με τη σειρά του προσπάθησε να συνδέσει την κ. Χάρις με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αμφισβητώντας ότι δεν είχε ενεργήσει σύμφωνα με τις προτεινόμενες ιδέες της ενώ ήταν Αντιπρόεδρος.

H Χάρις επέκρινε δριμύτατα τον Τραμπ για την κατάσταση της οικονομίας και της Δημοκρατίας όταν έχασε την εξουσία, καθώς η πανδημία του COVID-19 έπληξε την χώρα και αφού οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Αυτό που κάναμε είναι να καθαρίσουμε το χάος του Ντόναλντ Τραμπ», είπε η κ. Χάρις.

Η Αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε την μετατόπιση της σε πιο μετριοπαθείς θέσεις σχετικά με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη πετρελαίου, την επέκταση του Medicare για όλους και τα υποχρεωτικά προγράμματα αγοράς όπλων, επιμένοντας ότι οι «αξίες της παραμείνουν ίδιες».

Η κ. Χάρις, μηδενίζοντας μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές ευπάθειες του Τραμπ, έθεσε το τέλος στα εθνικά δικαιώματα αμβλώσεων ενώπιον του πρώην Προέδρου για τον ρόλο του στον διορισμό τριών δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψαν τον νόμο Ρο κατά Γουέιντ, επιτρέποντας σε περισσότερες από 20 πολιτείες της χώρας να τις απαγορεύσουν. Την αποκάλεσε η «απαγόρευση των αμβλώσεων του Τραμπ».

Donald Trump has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference—and has been found liable for sexual assault. Let’s be clear: I will always stand for the rule of law.pic.twitter.com/tAl0qZ1Pks — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 11, 2024

Η κ. Χάρις έδωσε μια από τις πιο δυναμικές απαντήσεις της, καθώς περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες στερήθηκαν την ιατρική φροντίδα των αμβλώσεων και άλλες επείγουσες υπηρεσίες και είπε ότι ο Τραμπ θα αναγνωρίσει την εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων εάν κερδίσει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «ψέμα» και είπε: «Δεν υπογράφω απαγόρευση και δεν υπάρχει λόγος να υπογράψω απαγόρευση».

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας πως δεν έχει «καμιά αμφιβολία» ότι ο λόγος που έγινε η απόπειρα δολοφονίας του στα μέσα του Ιουλίου ήταν οι επικρίσεις των αντιπάλων του. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως χτυπήθηκα από σφαίρα στο κεφάλι εξαιτίας όσων είπαν για μένα», είπε ο πρώην πρόεδρος, που τραυματίστηκε στο αυτί όταν διαπράχθηκε η απόπειρα. «Μιλάνε για δημοκρατία», λένε πως «είμαι απειλή για τη δημοκρατία. Αλλά αυτοί είναι η απειλή», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

Η Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε τον αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ πως θέλει να «διχάσει» ξανά τη χώρα στο ζήτημα των φυλετικών σχέσεων. «Πιστεύω πως είναι τραγωδία πως έχουμε κάποιον που θέλει να γίνει πρόεδρος και μόνιμα, σ’ όλη του την καριέρα, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των φυλετικών σχέσεων για να διχάσει τους Αμερικανούς», είπε. Ο πρώην πρόεδρος απάντησε, ερωτηθείς σχετικά με προηγούμενη δήλωσή του κατά την οποία η Χάρις «έγινε» μαύρη για εκλογικούς λόγους, ότι «διάβασε πως είναι μαύρη».

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην τηλεμαχία του με τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις ότι «το Ισραήλ θα χαθεί» αν κερδίσει εκείνη τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. «Απεχθάνεται το Ισραήλ. Αν γίνει πρόεδρος αυτή, πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν θα υπάρχει πλέον σε δυο χρόνια», επέμεινε.

Μετά το τέλος της συζήτησης, η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα ψηφίσει την Χάρις, σχολιάζοντας τις ψεύτικες εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει, οι οποίες υποστήριζαν ότι η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει τον Τραμπ.

Η αντιπρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να προκαλέσει τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δείχνοντας πώς έχουν αλλάξει οι δυναμικές της εκλογικής αναμέτρησης από την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν.

Η Χάρις στόχευσε στα αδύναμα σημεία του Τραμπ, με έμφαση στις νομικές του περιπέτειες και την αμφιλεγόμενη θητεία του ως προέδρου, ενώ ο Τραμπ απάντησε με έντονες δηλώσεις, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τις θέσεις του και να μειώσει τη Χάρις.

Το ντιμπέιτ ανέδειξε τις νέες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, με την πλειονότητα των αμερικανικών μέσω να χαρακτηρίζουν την Χάρις τη νικήτρια της βραδιάς.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σχολίασε ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν «εξαιρετική» στη μάχη κόντρα στον Ρεπουμπλικανό πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου, απέναντι στον οποίο στάθηκε «ατρόμητη με σπουδαία προσωπικότητα», δείχνοντας να γνωρίζει άριστα τα θέματα.

«Ο Τραμπ ήταν πολύ κακός και η Χάρις κέρδισε με διαφορά την τηλεμαχία», έκρινε ο πολιτολόγος, Λάρι Σαμπάτο. Αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό πως θα έχει αντανάκλαση στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τον Τζούλιαν Ζέλιζερ, καθηγητή στο Πρίνστον.

Η Δημοκρατική φάνηκε αποφασισμένη να αναφερθεί σε ζητήματα που τον ενοχλούν, μοιάζοντας να λογαριάζει στην υπερβολική ευθιξία του Ρεπουμπλικάνου.

Είπε για παράδειγμα ότι πολλοί από όσους πάνε στις ομιλίες του φεύγουν πολύ προτού τις τελειώσει, εξαιτίας της «βαρεμάρας» που τους προκαλεί, κάτι που μάλλον ενόχλησε βαθιά τον πρώην πρόεδρο, ή ακόμη ότι τον «πέταξαν έξω» οι ψηφοφόροι το 2020, στις εκλογές στις οποίες ο κ. Τραμπ αρνήθηκε, για νιοστή φορά, να αναγνωρίσει πως ηττήθηκε.

Στη σκηνή ο κ. Τραμπ, με τόνο ολοένα πιο επιθετικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είχε σφιγμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το βλέμμα καρφωμένο στην κάμερα – δεν το έστρεψε ποτέ στην αντίπαλό του.

Η κυρία Χάρις, πολύ πιο χαλαρή σωματικά, γύριζε συχνά το κεφάλι προς τον αντίπαλό της, με ύφος που ενίοτε έδειχνε αμφιβολία για όσα άκουγε, ενίοτε ήταν ανοικτά ειρωνικό.

Αποχωρώντας από τη σκηνή, ο κ. Τραμπ και η κυρία Χάρις δεν αντάλλαξαν χειραψία.

Αργότερα σήμερα Τετάρτη, και οι δυο υποψήφιοι θα παραβρεθούν σε εκδηλώσεις για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Κατόπιν, έχουν προγραμματίσει να συνεχίσουν την εκστρατεία τους σε πολιτείες-κλειδιά: στη Βόρεια Καρολίνα και στην Πενσιλβάνια εκείνη, στην Αριζόνα και στη Νεβάδα εκείνος.

Στις δημοσκοπήσεις η Κάμαλα Χάρις πλέον προηγείται, έστω και κατά μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες (49% έναντι 47%). Το πώς θα επηρεάσει η ομολογουμένως επιτυχημένη εμφάνισή της στο debate την τάση του αμερικανικού σώματος θα φανεί τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Νέα Υόρκη, Χριστόδουλο Αθανασάτο, κερδισμένη φαίνεται να είναι η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος, δεδομένου μάλιστα ότι αυτό το debate θεωρήθηκε από πολλούς ως το πιο κρίσιμο να υποπέσει σε κάποιο σοβαρό σφάλμα, το οποίο όμως δεν έγινε. Παράλληλα, η γλώσσα του σώματός της θεωρήθηκε «presidential», καθώς σε αρκετές περιπτώσεις φάνηκε να πετυχαίνει τον σκοπό της να εκνευρίσει τον Τραμπ, ο οποίος δεν αποκόμισε αυτά που προσδοκούσε.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς και αρθρογράφους, ο περίφημος Ματ Τρουτς, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, στην ιστοσελίδα του έβαλε μια φωτογραφία του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου με τίτλο «The End» («Τέλος»).