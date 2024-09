Υπόθεση ομαδικού βιασμού στη Γαλλία: «Ο κόσμος μου κατέρρευσε» – Η συγκλονιστική κατάθεση της 72χρονης Ζιζέλ «παρουσία» 51 βιαστών της

Επί δύο ώρες έδινε κατάθεση σε επιτροπή δικαστών η 72χρονη που ναρκωμένη έπεσε θύμα των οργανωμένων από τον σύζυγο, βιασμών της.

«Ο κόσμος μου κατέρρευσε», είπε η 72χρονη Ζιζέλ, καταθέτοντας στο δικαστήριο της Αβινιόν.

«Η Αστυνομία μου έσωσε τη ζωή», τόνισε εξιστορώντας τη στιγμή που τον Νοέμβριο του 2020 οι ερευνητές τής έδειξαν για πρώτη φορά τις εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ίδια, ναρκωμένη από τον σύζυγό της ο οποίος κινηματογραφούσε τους βιαστές που ο ίδιος είχε προσκαλέσει μέσω chatroom στο διαδίκτυο.

