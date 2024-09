Aποδεκατίστηκε οικογένεια στο Λβιβ της Ουκρανίας από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία και ο μόνος που επέζησε είναι ο πατέρας, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν συνολικά επτά άνθρωποι και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν.

«Μόνο ο άνδρας (που εικονίζεται) σε αυτή τη φωτογραφία επέζησε από τη σημερινή επίθεση. Η σύζυγός του Εβγκενία και οι τρεις κόρες τους, Γιαρίνα, Νταρίνα και Εμιλία, σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι τους» ανέφερε ο δήμαρχος του Λβιβ Άντριι Σαντόβι, σε ανάρτησή του στο Telegram. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία όπου εικονίζεται η πενταμελής οικογένεια: χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια ηλιοτρόπια, με τον πατέρα, τον Γιαροσλάβ Μπαζίλεβιτς ανάμεσα στη σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 21, 18 και 7 ετών.

Yesterday, it was a Ukrainian family from #Lviv.

Today, only the dad is alive – Russia killed his wife & 3 daughters – Emilia, 7, Daryna, 18, and Yaryna, 21.

How many more families will be killed before #Ukraine has all the means & decisions to destroy Russia's war machine? pic.twitter.com/ewDs17JzWe

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 4, 2024