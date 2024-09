Συγκλονίζει την Γαλλία η υπόθεση Πελικό: «Εσύ είσαι» – Η στιγμή που η Ζιζέλ έμαθε για τη φρίκη που ζούσε όταν τη νάρκωνε ο σύζυγός της

Η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι νάρκωσε επανειλημμένα τη σύζυγό του και στρατολόγησε περισσότερους από 70 άνδρες για να τη βιάσουν, ενώ ήταν αναίσθητη, ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στην Αβινιόν της Γαλλίας, προκαλώντας διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο και φρίκη σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εισαγγελείς λένε ότι για σχεδόν μία δεκαετία ο 71χρονος Ντομινίκ Πελικό έριχνε ηρεμιστικά στο φαγητό της συζύγου του και χρησιμοποιούσε διαδικτυακές πλατφόρμες, για να προσκαλέσει άνδρες να την κακοποιήσουν σεξουαλικά στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλες τοποθεσίες που χρησιμοποιούσε η οικογένεια.

Προβαίνοντας σε μια ασυνήθιστη κίνηση, το φερόμενο ως θύμα, 72 ετών, ζήτησε η δίκη να είναι ανοιχτή στον κόσμο, δηλώνοντας ότι ήθελε να μάθει τι της είχε συμβεί, όπως ανέφερε ένας από τους δικηγόρους της, ο Στεφάν Μπαμπονό, στην εφημερίδα The Washington Post σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη. «Και παρόλο που η Post συνήθως δεν κατονομάζει τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα ζήτησε να κατονομαστεί με το όνομα του γάμου της, Ζιζέλ Πελικό», σημειώνει το δημοσίευμα.

Στο δικαστήριο τη Δευτέρα, αντιμετώπισε τον πρώην πλέον σύζυγό της και άλλους 50 υπόπτους που η Αστυνομία έχει κατηγορήσει ότι συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που της επιτέθηκαν μεταξύ 2011 και 2020.

«Ο Ντομινίκ Πελικό δεν έχει αμφισβητήσει κανένα από τα γεγονότα της υπόθεσης», δήλωσε ο Μπαμπονό.

Η δικηγόρος του, Μπεατρίς Ζαβαρό, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο πελάτης της «ντρέπεται για ό,τι έκανε», σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde. «Αναγνωρίζει τι έκανε και δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία από την αρχή», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Πελικό δήλωσε ότι όλοι οι άνδρες γνώριζαν ότι η σύζυγός του ήταν ναρκωμένη και αναίσθητη, σύμφωνα με τη Le Monde. «Η Αστυνομία πιστεύει ότι έθεσε αυστηρούς κανόνες, μεταξύ των οποίων ότι οι άνδρες δεν έπρεπε να μυρίζουν άρωμα ή καπνό που θα μπορούσε να ξυπνήσει τη σύζυγό του και ότι δεν έπρεπε να φορούν προφυλακτικά», δήλωσε ο Μπαμπονό.

Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους ισχυρίστηκαν ότι νόμιζαν ότι το ζευγάρι ήταν swingers που ζούσαν μια σεξουαλική φαντασίωση και δεν γνώριζαν ότι το θύμα δεν είχε συναινέσει στους βιασμούς.

Ο Μπαμπονό δήλωσε ότι το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί ότι τα επιχειρήματα των συνηγόρων υπεράσπισης των ανδρών δεν ήταν αρκετά ισχυρά, ώστε να εμποδίσουν τη διεξαγωγή της δίκης.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ο Μπαμπονό δήλωσε ότι η υπόθεση ανέδειξε ότι η χρήση ναρκωτικών για τη διευκόλυνση της σεξουαλικής κακοποίησης δεν περιορίζεται στα νυχτερινά κέντρα και στα αλκοολούχα ποτά, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα έγκλημα που διαπράττεται από μέλη της οικογένειας και άλλους έμπιστους ανθρώπους.

Τώρα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο πελάτης του ελπίζει ότι η υπόθεση θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικράτηση αυτού που είναι γνωστό στη Γαλλία ως «χημική υποταγή» – την πράξη της νάρκωσης κάποιου χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή του ως μέσο για να τον βιάσουν ή να τον κλέψουν, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.

«Το θύμα θέλει επίσης να πυροδοτήσει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ειδικά, στη Γαλλία», δήλωσε ο δικηγόρος.

Οι Πελικό ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 50 χρόνια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Εκείνος ήταν ηλεκτρολόγος και εργάστηκε σε διάφορες βιομηχανίες καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Εκείνη εργάστηκε ως μάνατζερ στη γαλλική κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού EDF. Το ζευγάρι ζούσε στα προάστια του Παρισιού και μετακόμισε στο Μαζάν, μια πόλη στην Προβηγκία, αφού συνταξιοδοτήθηκε.

Αλλά κάτω από την επιφάνεια της φυσιολογικής οικογενειακής ζωής βρισκόταν μια πιο σκοτεινή και διεστραμμένη πραγματικότητα, σύμφωνα με την υπόθεση που περιέγραψαν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι ερευνητές λένε ότι το φερόμενο ως θύμα βιάστηκε, ενώ ήταν αναίσθητο, τουλάχιστον 92 φορές από τουλάχιστον 72 άτομα – έχουν ταυτοποιήσει και κατηγορήσει 51 από τους υπόπτους. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται οδηγοί φορτηγών, ένας πυροσβέστης και ένας δημοσιογράφος. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 26 έως 74 ετών. Ορισμένοι είναι παντρεμένοι με παιδιά. Ορισμένοι κατηγορούνται ότι βίασαν το θύμα μία φορά, ενώ άλλοι ότι το βίασαν έως και έξι φορές.

Όλα άρχισαν να αποκαλύπτονται το 2020, αφού τρεις γυναίκες κατήγγειλαν ότι ο Πελικό φέρεται να προσπάθησε να βγάλει βίντεο κάτω από τις φούστες τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Η Αστυνομία τον συνέλαβε και κατάσχεσε τις συσκευές του, όπου βρήκε εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τη σύζυγό του να δέχεται σεξουαλική επίθεση από πολλούς άνδρες. Πολλά από τα αρχεία ήταν κατηγοριοποιημένα σε έναν φάκελο με την ένδειξη «κακοποίηση», σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η Αστυνομία βρήκε επίσης φωτογραφίες της κόρης του ζευγαριού αλλά και άλλες που δείχνουν τις δύο νύφες του, οι οποίες φαίνεται να έχουν τραβηχτεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ βρίσκονταν στο μπάνιο ή κοιμόντουσαν, όπως δήλωσε ο Μπαμπονό.

