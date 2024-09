Μακελειό με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στην κεντρική Ουκρανία

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωήτους και 180 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα στην Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία έπληξε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους την περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, χτυπήθηκαν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα νοσοκομείο, ενώ καταστράφηκε εν μέρει ένα από τα κτίρια του ινστιτούτου τηλεπικοινωνιών. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για 41 νεκρούς και 180 τραυματίες.

Εν συνεχεία ο Ζελένσκι παρύτρυνε «όλους στον κόσμο που έχουν τη δύναμη να σταματήσουν αυτόν τον τρόμο: Η Ουκρανία χρειάζεται τώρα συστήματα αεράμυνας και πυραύλους, όχι σε αποθήκες. Απαιτούνται πλήγματα μεγάλης εμβέλειας που μπορούν να μας προστατεύσουν από τη ρωσική τρομοκρατία τώρα, όχι αργότερα. Κάθε μέρα καθυστέρησης, δυστυχώς, σημαίνει περισσότερες χαμένες ζωές».

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

