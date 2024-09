Σε τραγωδία εξελίχθηκε η παρέλαση του Φεστιβάλ «West Indian Day» στη Νέα Υόρκη, καθώς πυροβολήθηκαν έξι άνθρωποι. Ένα άτομο πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ένα άλλο στον ώμο και ένα τρίτο στον καρπό, ανέφερε η New York Post.

UPDATE: At least 6 struck in mass shooting along popular West Indian Day Festival parade route in NYC https://t.co/URNIL1gdqi pic.twitter.com/jdETU0GyFZ

— New York Post (@nypost) September 2, 2024