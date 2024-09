Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς στο μετρό του Σικάγο

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ, καθώς έπεσαν πυροβολισμοίστο μετρό του Σικάγο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη στη συνέχεια από την αστυνομία.

Δημοσίευμα του CNN έγραψε πως οι πυροβολισμοί ήταν μεμονωμένο περιστατικό, με βάση τις αρχές.

Four people are dead after a shooting on a Chicago subway train. Police say a suspect is in custody and believe the shooting was an isolated incident. https://t.co/UpjA8qYVcF

— CNN International (@cnni) September 2, 2024