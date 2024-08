Παιδιά θάφτηκαν κάτω από αμμόλοφους στις ακτές της Δανίας μετά από κατολισθήσεις

Οι δανέζικες αρχές εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για τον κίνδυνο κατολισθήσεων κατά μήκος των ακτών έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, όπου δύο παιδιά από τη Γερμανία βρέθηκαν θαμμένα κάτω από την άμμο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τα αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών έσκαβαν σε έναν αμμόλοφο σε μια παραλία της Βόρειας Γιουτλάνδης (βόρεια) την Κυριακή, όταν ο λόφος κατέρρευσε και τα καταπλάκωσε.

Denmark warns of dune landslides after German boys buried in sand https://t.co/3bdytm236v

— The Local Denmark (@TheLocalDenmark) August 26, 2024