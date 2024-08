Σοκ στην Γερμανία από την πολύνεκρη επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Γερμανία η πολύνεκρη επίθεση με μαχαίρι εναντίον διερχομένων στο φεστιβάλ της πόλης Ζόλινγκεν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη. Μάλιστα, η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη.

Επίσης αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με μαχαίρι, οι πέντε από αυτούς σοβαρά.

«Λαμβάνονται καταθέσεις από θύματα και αυτόπτες μάρτυρες. Πολυπληθής ομάδα της αστυνομίας αναζητά αυτήν την ώρα τον δράστη», σημείωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 21:40 τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδος) χθες Παρασκευή, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε πολλούς ανθρώπους με μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING:

At least 3 stabbed to death at “diversity festival” in Solingen, Germany 🇩🇪

People are still receiving CPR treatment on the scene, but several bodies have also been covered with sheets.@BILD reports that eyewitnesses say an “Arab-looking man” started stabbing people pic.twitter.com/2443bpZZjR

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2024