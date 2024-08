Υπό πλήρη έλεγχο των Ουκρανών η στρατηγικής σημασίας πόλη Σούντζα – Στη δημοσιότητα πλάνα από τις πρώτες ώρες της ουκρανικής επιδρομής

Τη ρωσική πόλη Σούντζα, στην περιφέρεια του Κουρσκ, έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συγκεκριμένη περιφέρεια αποτελεί εδώ και μία εβδομάδα θέατρο μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης των δυνάμεων του Κιέβου.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντερ «Σίρσκι ανέφερε την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης της Σούντζας από τα χέρια ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Αυτή η πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκων αντιπροσωπεύει την κυριότερη κατάκτηση των ουκρανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επίθεσής τους στην περιοχή του Κουρσκ. Είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Κουρσκ και η μεγαλύτερη που έχει ανακοινώσει το Κίεβο ότι πάτησε σε έδαφος της Ρωσίας, σύμφωνα με το Sky News.

O Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η Ουκρανία προχωρά σε εγκατάσταση στρατιωτικού γραφείου στην πόλη, κίνηση που, σύμφωνα με το Sky News, ίσως υποδηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σχεδιάζουν να μείνουν στην περιοχή του Κουρσκ για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον να στείλουν αυτό το μήνυμα στη Ρωσία.

Από τη Σούτζα πέρασε πέρυσι το 3% από το συνολικά 15% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης που έγιναν από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Associated Press. Πάντως, η Ευρώπη συνεχίζει να βαδίζει στην κόψη του ξυραφιού όσον αφορά τα ενεργειακά της αποθέματα δεδομένου ότι κατά βάση είναι ενεργειακός εισαγωγέας και προσφάτως βίωσε έκρηξη πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών στον τομέα της ενέργειας.

Τις μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου από τη Σούτζα δέχονται χώρες όπως η Αυστρία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι οποίες, σε περίπτωση που κάτι «στραβώσει», θα πρέπει να αναζητήσουν νέα ενεργειακή πηγή.

Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντερ Σίρσκι, την ένατη ημέρα μιας άνευ προηγουμένου εύρους ουκρανικής επίθεσης στο ρωσικό έδαφος.

«Συνολικά, από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιομέτρων», δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 82 κοινοτήτων», συμπλήρωσε, περιγράφοντας πως η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο».

Επιπλέον, ο Ολεξάντερ Σίρσκι είπε ότι η Ουκρανία εγκατέστησε μια στρατιωτική διοίκηση στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Ένδειξη της πρόθεσης των ουκρανικών δυνάμεων να εγκατασταθούν μακροπρόθεσμα, αυτή η στρατιωτική δομή είναι επιφορτισμένη με τρέχουσες υποθέσεις και με την υλικοτεχνική στήριξη του στρατού, όπως επίσης με την εγγύηση της ασφάλειας σε μια δεδομένη ζώνη.

Εντωμεταξύ, ο σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία να διαπραγματευτούν και να βάλουν τέλος στην ένοπλη σύγκρουσή τους.

Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο Λουκασένκο είπε ότι οι μόνοι που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία είναι «υψηλόβαθμα πρόσωπα αμερικανικής καταγωγής».

Η Δύση ενθαρρύνει το Κίεβο να πολεμήσει, γιατί αυτό που θέλει είναι Ρωσία και Ουκρανία να καταστρέψουν η μία την άλλη, συμπλήρωσε ο λευκορώσος πρόεδρος.

Βίντεο με εικόνες από τις πρώτες ώρες της επιδρομής στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ δόθηκε σήμερα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τον ουκρανικό στρατό. Η αστραπιαία έφοδος στη Ρωσία ξεδιπλώθηκε στις 6 Αυγούστου, όταν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες διέσχισαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, καταφέρνοντας ισχυρό πλήγμα στον στρατό του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και δυτικές δυνάμεις, που θέλουν να αποτρέψουν μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, δήλωσαν πως η Ουκρανία δεν είχε ενημερώσει προηγουμένως και πως η Ουάσινγκτον δεν είχε καμία ανάμιξη στην επιχείρηση, αν και οπλισμός που έδωσαν οι Βρετανία και οι ΗΠΑ φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος.

